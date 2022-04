Marano, la perdita idrica di Castel Belvedere ha ormai assunto dimensioni gigantesche. Al Comune si dorme

80 Visite

Via Castel Belvedere, periferia di Marano, la perdita idrica – segnalata da settimane da residenti e non – ha assunto dimensioni (la foto è dei giorni scorsi, ora le condizioni sono disastrose) gigantesche. Si attende ancora l’intervento del Comune. Abbiamo inoltrato la segnalazione al comandante della municipale giorni e giorni fa, ma non c’è verso. L’ennesimo spreco d’acqua potabile che si consuma in strada. L’ufficio tecnico comunale, i cui nuovi responsabili poco conoscono il territorio, continua a mostrare lentezze esasperanti, dovute in parte anche alle direttive fissate dai commissari in materie di somme urgenze. Il risultato è che i tempi si dilatano all’infinito e gli sprechi e i danni si fanno sempre più seri. Anche in materia di voragini, antenne per la telefonia mobile e molto altro riscontriamo lentezze gravi. L’ufficio tecnico, spesso chiacchierato, ma rinforzato di recente con l’arrivo di nuovi geometri, sembra essere ancora oggi il tallone d’Achille del municipio sciolto per camorra.













