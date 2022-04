Napoli, terza municipalità ancora senza giunta. Patriarca: “Problema gigantesco per Manfredi”

91 Visite

«La mancata nomina degli assessori di Municipalità, nella terza città d’Italia, non è solo una omissione normativa, come giustamente denunciato dal difensore civico della Regione Campania, che ha annunciato di aver nominato un commissario ad acta, ma è soprattutto un gigantesco problema politico di cui il sindaco Gaetano Manfredi e la sua maggioranza sembrano non avvertire il peso».

A dirlo sono i gruppi consiliari di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania e del Comune di Napoli.

«L’inerzia di questi mesi ha causato enormi difficoltà al funzionamento della macchina amministrativa provocando un evidente danno qualità della vita dei cittadini costretti a subire ritardi e difficoltà di varia natura dovuti all’assenza di figure di coordinamento e di iniziativa quali sono i componenti delle mini giunte municipali».

«Sarebbe doveroso che il centrosinistra napoletano provasse a riparare al danno d’immagine che la città sta ingiustamente subendo, visto che non ci sono precedenti del genere nel resto d’Italia tra le grandi metropoli, e si attivasse non solo per poter dare seguito alla nomina delle amministrazioni di quartiere ma anche per scegliere i migliori profili adatti al ruolo. Il capoluogo non può attendere la lottizzazione esasperata di ogni singola poltrona da parte del centrosinistra».













