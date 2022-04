159 Visite

Si torna a sparare a Frattaminore. La paura sembra non voler lasciare la provincia a nord di Napoli e nella notte tra il 25 e il 26 aprile il terrore è tornato protagonista.

Poco prima della mezzanotte sono stati esplosi quattro colpi d’arma da fuoco contro un garage in via Rosselli. Il forte tonfo è risuonato in tutta la zona e sono state prontamente contattate le forze dell’ordine.













