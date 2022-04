Marano, caos antenne telefonia mobile: esposto in Procura da parte del consigliere regionale Di Fenza

146 Visite

Il consigliere regionale Pasquale di Fenza è firmatario di un esposto in Procura con il quale si chiede di far luce sull’annosa questione delle antenne della telefonia mobile installate nel comune di Marano, con particolare riferimento alla vicenda di via Antica Consolare Campana, dove di recente è stato installato un altro ripetitore. In una zona – secondo il firmatario della denuncia (il legale è l’avvocato Teresa Giaccio, ex consigliere comunale) – vincolata dalla soprintendenza ai beni archeologici, all’interno di un fondo frazionato dove le mura perimetrali sarebbero abusive. Fatti già denunciati la scorsa settimana dai cittadini della zona. Per il Comune di Marano tutto sarebbe regolare, ma secondo il proponente dell’esposto non vi sarebbe traccia di atti scritti da parte del Comune alla luce del sopralluogo tecnico richiesto giorni fa. Un sopralluogo che si svolse alla presenza di vigili e carabinieri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS