Petrocelli augura buona ‘LiberaZione’ con Z russa. Conte: Espulso dal Movimento

“Per domani buona festa della LiberaZione”. Vito Petrocelli, presidente della Commissione Esteri del Senato già al centro di infuocate polemiche per il suo no al Dl Ucraina, (seguito dalla dichiarazione di non volersi dimettere e di non voler votare mai più la fiducia al governo) torna nell’occhio del ciclone per aver postato su Twitter, alla vigilia del 25 aprile, auguri per la Liberazione utilizzando la ‘Z’ maiuscola ormai simbolo dell’invasione russa all’Ucraina.













