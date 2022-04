Napoli. Corso Umberto: aggredisce un uomo. Denunciato

84 Visite

Sabato pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Zappari per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, aveva discusso per futili motivi con due fratelli che si erano poi allontanati.

Gli operatori si sono recati presso l’abitazione dei due ed hanno accertato che uno di essi, in seguito alla lite verbale, era stato aggredito e colpito dall’uomo con un coccio di bottiglia.

L’aggressore, un 39enne brasiliano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per lesioni aggravate e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.













