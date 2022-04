69 Visite

Una perdita idrica segnalata oltre tre mesi fa. In via Marano-Pianura, nei pressi della farmacia San Castrese, come ci segnalano alcuni lettori, si attende ancora l’intervento. Giriamo questa ennesima segnalazione all’ufficio tecnico comunale, nella speranza che tra i vari geometri, ingegneri e architetti in servizio, qualcuno possa eventualmente fare qualcosa.













Commenti

