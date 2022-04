Beni confiscati a Marano, il Comune è destinatario di un altro pacchetto di strutture sottratte alla camorra

144 Visite

Al Comune di Marano, già possessore di oltre 130 beni confiscati alla criminalità organizzata, saranno consegnate nei prossimi giorni altre strutture. Beni che l’Agenzia Nazionale per i Beni confiscati ha di recente sottratto alle famiglie Simeoli e alcuni esponenti degli Amato-Pagano. Nelle prossime ore, inoltre, saranno convocate in municipio le associazioni destinatarie di beni che non hanno ancora avviato alcuna attività nelle strutture o che non hanno ancora materialmente ricevuto le chiavi dal Comune. Si farà il punto della situazione, anche per valutare eventuali revoche. Le associazioni e cooperative assegnatarie devono produrre iniziative, altrimenti dovranno cedere i beni ricevuti.













