Vomero, Chiaiano e San Carlo Arena: durante i controlli i carabinieri sorprendono due ragazzini che passano il tempo a rompere i faretti della metro. Hanno 14 e 11 anni

Servizio a largo raggio per i Carabinieri della Compagnia Vomero che hanno setacciato le strade del Vomero, di Chiaiano e di San Carlo Arena.

15 le persone denunciate a piede libero e 7 gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura. Sono 139 le persone che i militari hanno identificato e 46 i mezzi controllati.

Durante la serata che si è protratta fino alle luci dell’alba i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 44enne di Secondigliano già noto alle forze dell’ordine che si aggirava con la sua auto nelle strade del centro con un cacciavite dalla punta alterata e un grimaldello.

Una donna napoletana di 44 anni è stata denunciata per furto perché sorpresa in un noto negozio di abbigliamento di via Scarlatti con merce che non aveva pagato per un valore di 300 euro. Un autista è stato denunciato perché non aveva mai conseguito la patente di guida.

Sono 8 i parcheggiatori abusivi recidivi nel biennio che sono stati denunciati a piede libero. Controlli anche agli esercizi commerciali dove un ristoratore di un locale a via Merlaini è stato denunciato perché all’interno dell’attività è stato trovato un lavoratore in nero. Per lui anche violazioni con multe che superano i 6mila euro.

A via Cilea i Carabinieri hanno denunciato il titolare di un fast food dove sono stati sequestrati 7 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Ma ha quasi dell’incredibile invece cosa è avvenuto alla stazione metro di Scampia. I Carabinieri hanno sorpreso e denunciato un ragazzino di Scampia nato nel 2008 e un suo amico del rione Don Guanella classe 2011 che si divertivano a danneggiare con due martelletti frangi-vetro (di quelli che si trovano sui mezzi pubblici) i faretti inseriti nel marciapiede all’ingresso della stazione. Sono stati affidati ai rispettivi genitori.













