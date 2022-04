Via Marano-Pianura e via Casa Baiano, lavori in corso, caos, zero vigili, auto che sprofondano nelle buche

499 Visite

Strada chiusa in via Marano-Pianura, caos, lavori in corso, zero vigili e automobilisti costretti a tornare indietro per mancanza di indicazioni. Un macello si è consumato stamani nella trafficata arteria. Un cittadino della zona ci scrive: “Siamo in trappola, imbottigliati, qui nemmeno un’ambulanza potrebbe passare o arrivare nelle case. Mia madre ha seri problemi fisici: ma come si fa ad organizzare un lavoro in tal modo?”.

Poco più avanti, in via Casa Baiano, da 4 mesi si attende l’intervento per il ripristino del manto stradale, ormai in condizioni più che disastrose. Un’auto si è schiantata in una buca, una delle tante sorte con il sollevamento dei basoli. Proteste giungono in redazione. Il tecnico incaricato dal Comune di seguire le manutenzioni stradali, tal Villamaina, ogni qual volta gli si fa notare qualche problema relativo al manto stradale, se ne esce ogni volta con la solita frase: “Appena potremo, faremo”.













