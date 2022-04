182 Visite

Ancora ladri in azione in via Padreterno. Stamani ci segnalano una nuova razzia, dopo quella degli altri giorni, nella zona interessata. Da quanto segnalato dai residenti, sarebbero stati asportati altri cavi elettrici. Ormai la strada è completamente al buio e vane sono risultate le mille segnalazioni fatte alle forze dell’ordine del territorio.













