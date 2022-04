Marano, l’appello: “Mia moglie è affetta da gravi sintomi di schizofrenia, qualcuno mi aiuti”

742 Visite

“Non ce la faccio più, vivo da anni con mia moglie affetta da sindrome di schizofrenia ma nessuno vuole ricoverarla. Mi sono rivolto più volte alle forze dell’ordine, ma mi dicono che non possono far nulla. Lo stesso mi dice anche l’Asl. Mia moglie ha smesso di curarsi e prima o poi potrebbe accadere qualcosa di grave”: è l’appello del signor Carandente, residente in via Volturno. In passato, anche nel recente passato, sono più volte intervenuti i carabinieri che hanno disposto un Tso obbligatorio. “Qualcuno mi dica cosa fare o mi aiuti”.













