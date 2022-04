Arzano, l’amministrazione Aruta avvia procedure di revoca affidamento beni confiscati per due associazioni

111 Visite

Scioglimento per camorra: l’amministrazione Aruta avvia le procedure di revoca dell’affidamento dei beni confiscati, alle associazioni “Dal Basso” e “Donna Matilde Serao”. Inviati in Prefettura gli atti dell’ex amministrazione Esposito. Con delibera di Consiglio Comunale del 12 aprile scorso, su proposta dell’Assessore con delega alla gestione dei “Beni confiscati” Giuseppe Vitagliano (nella foto), il Comune di Arzano ha receduto dal Consorzio S.O.L.E. con i voti compatti dell’intera maggioranza e l’astensione di quasi tutta l’opposizione. Una questione, quella del Consorzio, che parte dal 2007 allorquando l’amministrazione guidata all’epoca da Nicola De Mare aderì all’organismo che aveva come finalità la gestione dei beni confiscati alla criminalità. Per effetto della disposta adesione, con deliberazione di giunta del 27 febbraio del 2014, il Comune di Arzano decideva di conferire in godimento al Consorzio S.O.L.E. l’immobile su Corso S. D’Amato per un periodo di 5 anni; conseguenzialmente il Consorzio S.O.L.E. concedeva lo stesso immobile all’associazione “Dal Basso” per nove anni. Nel corso del tempo sulla questione è intervenuta anche una indagine della prefettura che avrebbe ravvisato diverse incongruenze nella gestione dei beni segnalando la vicenda anche al Ministero dell’Interno. Con la delibera di consiglio comunale dei giorni scorsi l’amministrazione Aruta ha dato un segnale forte nel segno della discontinuità rispetto al passato e con l’obiettivo di rientrate legittimamente in possesso dei propri cespiti confiscati. Affidamenti precedenti che, secondo quanto riportato nel DPR pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2019, aveva visto che la quasi totalità dei beni confiscati alle associazioni camorristiche di proprietà di un esponente di spicco del clan Licciardi condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, in stretti rapporti con un amministratore locale. Una gestione, quella dei beni, regolamentata dalle stringenti norme approvate dai commissari prefettizi dopo lo scioglimento per camorra nel 2015. Proprio l’affidamento, la successiva apertura nonché la gestione di alcune di queste strutture, aveva attirato le attenzioni della Procura della Repubblica della Prefettura. A finire nel mirino dei controlli municipali voluti dall’assessore Vitagliano e dalla sindaca, i lavori di ristrutturazione che avrebbero dovuto propedeuticamente partire entro 60 giorni dall’assegnazione dei beni con il deposito di un progetto esecutivo di adeguamento al settore Pianificazione e gestione del territorio con la conseguente istruttoria e l’avallo del consiglio comunale; l’obbligo a trasmettere l’elenco soci, i bilanci, la comunicazione delle attività svolte e del conseguente materiale divulgativo, la polizza assicurativa, i nomi di amministratori, volontari e personale impiegato a qualunque titolo nelle attività delle associazioni. Senza contare la tracciabilità dei fondi impiegati e il certificato Antimafia delle ditte appaltatrici eventualmente incaricate dei lavori. Le due associazioni dalla data delle notifiche di revoca, potranno ricorrere contro le decisioni adottate.

