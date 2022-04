COMIZIANO: Zero tracciabilità per 30 chili di alimenti destinati al pranzo di Pasqua. Sequestro dei Carabinieri Forestali

115 Visite

Tutela della filiera agroalimentare per garantire una spesa sicura al consumatore. Questo il focus dei carabinieri forestali della stazione di Roccarainola che, specie in questi giorni pre-pasquali, stanno monitorando le attività commerciali della provincia nord orientale di Napoli.

Nel comune di Comiziano il titolare di un supermarket con annessa macelleria è stato sanzionato per violazioni proprio alla norma che salvaguarda la vendita di prodotti al cliente finale.

30 chili di carni rosse, uova e prodotti da forno sono stati sequestrati perché privi di indicazioni sulla tracciabilità.

Oltre i mille euro il conto delle sanzioni applicate.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS