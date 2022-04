Caos trasporti a Pasqua e Pasquetta, a Napoli cittadini penalizzati

Si è appreso tramite stampa – dichiara Quagliozza – e i canali ufficiale dell’ANM che nelle giornate di Domenica 17 e Lunedi 18 il servizio Metro linea 1, Ascensori e delle funiculari, che collegano i vari quartieri di Napoli, osserveranno un orario ridotto, creando notevoli disagi a cittadini, turisti e imprese.

E’ impensabile – continua il giovane forzista – che una grande metropoli europea si presenti agli occhi del mondo con tali inefficienze, rischiando di disincentivare i futuri visitatori a trascorrere le vacanze in città creando, contestualmente, ulteriori danni economici agli imprenditori del turismo, già in ginocchio dopo anni di pandemia; ma non solo turisti e imprese, anche il cittadino napoletano, che quotidianamente è alle prese con problemi di viabilità e parcheggio, è danneggiato da ciò.

Al tutto si aggiunge che l’emergenza sanitaria da covid19 osserva sicuramente, grazie a campagna vaccinale e regole piu’ snelle, un lieve ma costante calo dei contagi, ma bisogna, purtroppo, tenere ancora alta l’attenzione per proseguire ad un totale ritorno alla normalità e, pertanto, un ampliamento di eventuali fasce orarie per scaglionare il flusso di presenze sarebbe stato senz’altro più opportuno per evitare code e/o assembramenti.

-CAOS TRASPORTI A NAPOLI PASQUA E LUNEDI’ DELL’ANGELO: PENALIZZATI CITTADINI, TURISTI E IMPRESERaffaele Quagliozza, Responsabile Sanità Forza Italia Giovani Provincia di Napoli: Rischio sanitario aumenta senza un potenziamento del trasporto pubblico in giornate simili.

Auspichiamo – conclude – che istituzioni e ANM trovino presto un accordo affinchè si evitino futuri analoghi disservizi, tutelando dipendenti in organico, cittadini, imprese e turismo, garantendo il trasporto pubblico che merita una grande città come Napoli