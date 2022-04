E’ sold out, con oltre 70mila biglietti venduti, il concerto dei Maneskin al Circo Massimo

Dopo il recente riconoscimento a Los Angeles durante gli

, dove sono stati premiati come “Best New Alternative Artist”, la band torna live in Italia con tre appuntamenti per il 2022: giovedì 28 aprile all’Arena di Verona, già sold out, giovedì 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, e infine la Capitale.

a cominciare dall’attesissimo Live al “

“, per poi partire alla volta dell’Europa nei maggiori festival come il “Rock Am Ring & Rock Im Park”, “Reading & Leeds Festival”, “Lollapalooza” (a Stoccolma, Parigi e infine Chicago), “Rock Werchter”, passando per altri Festival iconici come “Rock in Rio” in Brasile e molti altri.