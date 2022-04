Giugliano, nuova fase raccolta differenziata: giunta e Teknoservice illustrano il piano

113 Visite

E’ convocata per giovedì 7 aprile alle ore 11:00, presso la sala Paliotto al settimo piano della casa comunale in corso Campano 200, una conferenza stampa con cui l’amministrazione comunale e l’azienda Teknoservice illustreranno la nuova fase per la raccolta differenziata in città che prenderà il via da lunedì 11 aprile.

Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano

Anna Savarese, vicesindaco ed assessore con delega alla transizione ecologica

Tonia Limatola, assessore alla pubblica istruzione

Stefano Roscillo, direttore unico del cantiere Teknoservice

Paola Gasparini, ufficio marketing Teknoservice Al tavolo dei relatori:













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS