VILLARICCA, OTTO MESI DI COMMISSARIAMENTO: LA VIDEO-INTERVISTA AL PREFETTO SCIALLA. “INIZIO DIFFICILE, MA STIAMO LAVORANDO SU PIU’ FRONTI”

134 Visite

Il prefetto Rosalba Scialla, al vertice della commissione straordinaria alla guida del comune di Villaricca, traccia il bilancio dei primi otto mesi in municipio, passando in rassegna numerosi aspetti della vita amministrativa: dai tributi alle strade dissestate, dal servizio di raccolta rifiuti all’emergenza personale in municipio, per poi toccare il tema del Pnrr e dei fondi richiesti. Un’intervista esclusiva rilasciata al nostro portale. Di seguito il video dell’intervista:













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS