ACERRA, LAUDANDO: “CASTELLO DEI CONTI SIMBOLO DI CULTURA”

“Lo straordinario lavoro di restauro che negli anni abbiamo portato avanti non è servito soltanto a riportare alla luce la bellezza del Castello dei Conti, ma soprattutto rendere ai cittadini un simbolo di Acerra, un luogo storico capace di sintetizzare antico e moderno e di accogliere associazioni, professionisti e giovani. Dalla piazza alle strade ristrutturate, dalle isole pedonali alla Villa comunale a due passi dal centro, dalla Scuola elementare situata alle spalle del Castello, al parco giochi, dalla riapertura del Primo Circolo Didattico chiuso per anni, alla ristrutturazione di numerosi palazzi fatiscenti, tutto è stato realizzato con l’unico obiettivo di restituire spazi agli acerrani. Con l’inaugurazione della Casa dell’Architettura aggiungiamo un altro tassello per arricchire il polo culturale di Acerra”. Così, in una nota, Antonio Laudando, Presidente della I Commissione Politiche sociali del consiglio comunale di Acerra e direttore regionale Enasc.













