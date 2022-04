Raccolta rifiuti, il Tar (nel merito) conferma l’interdittiva antimafia alla Balestrieri appalti

202 Visite

Il Tribunale amministrativo regionale ha bocciato, anche nel merito, il ricorso della Balestrieri appalti srl, con sede legale in Gragnano, destinataria tempo fa di un’interdittiva antimafia emanata dalla prefettura di Napoli. I giudici amministrativi, come già fatto in sede cautelare, hanno ritenuto corretto il provvedimento emesso dall’autorità territoriale di governo, facendo riferimento a una serie di vicende – tra cui un rinvio a giudizio per fatti verificatisi nel comune di Gela – che vedono coinvolti i vertici societari.

La Balestrieri appalti operava, fino a qualche tempo fa, in alcuni comuni del Casertano e nel comune di Ravello. E’ una delle aziende che fanno capo alla famiglia Balestrieri, presenti con proprie aziende, Balestrieri Holding e Tekra (quest’ultima è in servizio nel comune di Marano), in diversi territori. Queste ultime due società non sono state raggiunte da analoghi provvedimenti interdittivi. Le misure di prevenzione dovrebbero essere eventualmente disposte dalla prefettura di Salerno poiché la sede legale di entrambe le società è ubicata ad Angri. Stesso gruppo imprenditoriale, insomma, ma a Napoli la prefettura emette interdittiva per un’azienda, e il Tar conferma, mentre a Salerno, per un’altra azienda del medesimo gruppo imprenditoriale, la prefettura non dispone alcun provvedimento.













