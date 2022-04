Quarto, via Seitolla: Rosa Capuozzo chiede indagini per possibile danno ambientale

292 Visite

Abbiamo presentato una denuncia sulla mancata riapertura di via Seitolla.

Vogliamo che le autorità competenti facciano luce sulle responsabilità di quello che sta accadendo.

Via Seitolla è un’importante arteria per la viabilità, fondamentale anche in caso di evacuazione per calamità.

Quello che ci preoccupa inoltre è le eventuali perdite di acque reflue ed il conseguente rischio di inquinamento.

L’amministrazione continua a non rispondere, né ai cittadini né al gruppo consiliare Coraggio Quarto.

Nonostante 2 gare d’appalto e innumerevoli promesse la strada è ancora chiusa dopo 6 lunghi anni.

Ora però basta!

Crediamo che questa volta il problema sia ancora più grave, il rischio del danno ambientale comporterebbe seri danni all’intero territorio, è l’amministrazione continua ad essere sorda.

Sicuramente le autorità competenti avranno la capacità di farsi rispondere più di noi.

Lo sapranno fare più di noi, semplici consiglieri di opposizione, che da anni cercano di dare voce ai cittadini, voci che il sindaco e la sua maggioranza continuano ad ignorare

Ufficio Comunicazione Rosa Capuozzo

Lab Communication













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS