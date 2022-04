Plusvalenze, deferimento per Napoli, Juve, Genoa, Samp e Empoli

27 Visite

Plusvalenze, deferimento per il Napoli e altre 4 società di serie A: la Juventus, il Genoa, la Sampdoria e l’Empoli. Coinvolti anche undici club di serie B. La Procura della Federcalcio ha inviato le comunicazioni di deferimento nella giornata di oggi a tutti i club coinvolti. Per quanto riguarda la società azzurra, le indagini della Figc riguardano la compravendita di Victor Osimhen, con la cessione al Lille da parte del Napoli, di Karnezis, e tre giovani promesse, Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori. A quanto si apprende, il Napoli non rischierebbe penalizzazioni o pene più pesanti, come la retrocessione, perché non c’è l’accusa di falsa iscrizione al campionato.













