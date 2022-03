LA NAPOLI NUOTO, CON DIECI ATLETI IN GARA, AI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI DAL 25 AL 30 MARZO A RICCIONE

128 Visite

Saranno dieci gli atleti della Napoli Nuoto in gara per i Criteria Nazionali Giovanili che si disputeranno dal 25 al 30 marzo presso lo stadio del nuoto di Riccione. Nella sezione femminile la diciassettenne Delia Santoro sarà impegnata nei 50 stile libero. Mentre, la sedicenne Flavia Colonna Romano nei 400 stile libero, la quattordicenne Arianna Lanuto, invece, gareggerà nei 50, 100 e 200 stile libero e nei 100 e 200 farfalla. Infine, tra le donne la tredicenne Viola Milone sarà impegnata nei 200 e 400 stile libero. Nella sezione maschile, invece, il diciannovenne Francesco Limone cercherà di centrare una medaglia nei 50 rana, mentre, il diciottenne Simone Rippo proverà a salire sul podio nei 100, 200 e 400 stile libero. Il pari età Vincenzo Scognamiglio gareggerà nei 400 e nei 1500 stile libero e il diciottenne Mattia Falanga nei 200 farfalla e nei 400 stile libero. Infine, il diciassettenne Salvatore Miglietta proverà a strappare un sorriso nei 100 e 200 stile libero e il quindicenne Jacopo Grassi nei 100 dorso. In questi giorni i giovani della Napoli Nuoto si sono preparati presso la piscina del Pala Trincone sotto gli occhi attenti di Fabrizio Fusco e Luca Infascelli.

“Il nostro obiettivo è quello di ben figurare e di cercare di puntare a portare a casa un risultato prestigioso – ha dichiarato Ottorino Altieri, direttore tecnico della categoria nuoto della società flegrea -. I ragazzi sono molto determinati e hanno lavorato bene in questi mesi che hanno portato ai campionati giovanili. Dopo tre anni ritorneremo finalmente a respirare profumo di cloro ai campionati italiani con la stessa voglia e determinazione come fosse la prima volta”.













