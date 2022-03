AMIANTO A PORTICI: INTERROGAZIONE DELLA LEGA

È recente il ritrovamento di sacche di amianto lungo il WaterFront di Portici.

“Allucinante scoprire, dopo milioni di soldi dei cittadini spesi per le bonifiche nel territorio campano, che ci ritroviamo ancora con sacche di amianto nel luogo in cui noi porticesi andiamo a fare una passeggiata. Considerato che la ventilazione si dirige direttamente sulla costa porticese, chiedo all’amministrazione comunale di non girarsi dall’altra parte, come al solito, ma di intervenire subito!”

Nicholas Esposito (Lega giovani Campania – Portici). “Episodio gravissimo sul quale occorre fare luce. La salute dei cittadini prima di tutto”. Così Tina Donnarumma, coordinatrice provinciale della Lega.

Il consigliere regionale Severino Nappi aggiunge che “Questo episodio rappresenta l’ennesimo esempio della cattiva amministrazione della Sinistra, regionale e locale. Ancora una volta, ai tanti proclami di Vincenzo De Luca e della sua giunta pure sul versante ambientale, corrisponde una desolante verità fatta di immobilismo e pressappochismo. Su questa vicenda abbiamo deciso di accendere un faro attraverso un’interrogazione che faccia luce sui fatti e accerti le gravi responsabilità di questo ennesimo attentato alla salute.

Quel che è certo è che la Lega Campania non arretrerà di un solo millimetro nella la sua quotidiana azione di denuncia dell’incapacità di questa amministrazione e di proposta, nell’interesse esclusivo dei cittadini campani. ” conclude così il consigliere Nappi.