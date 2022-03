Di Fenza, Consigliere regionale “Vicini a Cira Celotto e alla palestra Le ali di Scampia con 600 donne iscritte”

Cira Celotto, personal trainer di una palestra sociale a Scampia alla cui associazione “Le ali di Scampia” sono iscritte circa 600 donne, a causa di insistenti e reiterate intimidazioni accompagnate da altrettanti atti vandalici nella propria palestra, ha annunciato pochi giorni fa il suo addio. La personal trainer ha deciso di lasciare la palestra sociale, dove opera da più di 7 anni. La struttura si trova all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata nelle Officine delle Culture “Gelsomina Verde”. Il coach da anni incentiva lo sport in uno dei territori più martirizzati dell’area Nord di Napoli, offrendo abbonamenti a prezzi accessibili. E’ diventata nel corso del tempo un vero e proprio punto di riferimento per tante donne del quartiere. Da tempo però Cira non riuscirebbe più a condurre la propria professione in serenità. Tali circostanze l’hanno spinta ad interrompere questa bellissima avventura. A nulla sono servite le denunce presentate dalla vittima nel corso del tempo.

“Una storia bella come questa non può interrompersi a causa di criminali, le istituzioni intervengano e facciano la loro parte, salviamo ‘Le ali di Scampia”, a chiederlo in una nota è il Consigliere Regionale dei Moderati Pasquale Di Fenza. “L’allarme lanciato da Cira Celotto non può passare inosservato, una donna che mette a disposizione la propria professionalità per sostenere le fasce deboli della popolazione, deve essere aiutata con ogni mezzo, soprattutto quando entra nel mirino di malfattori. Esprimo la mia solidarietà alle atlete, all’Associazione “Le Ali di Scampia” e a Cira Celotto, ma non basta- prosegue Di Fenza -. Presto mi recherò personalmente nel quartiere per dimostrare la mia vicinanza al coach e ai suoi collaboratori”. La magistratura e le Forze dell’Ordine accendano i riflettori sulla vicenda e dimostrino concretamente il loro sostegno a Le ali di Scampia”.