A. CESARO, MARESCA HA PASSATO IL SEGNO, MANDATO AI MIEI LEGALI PER TUTELARMI

113 Visite

“Registro l’ennesimo intervento del dottor Maresca riservato alla mia persona: ancora una volta si fa ricorso ad affermazioni non veritiere pur di screditarmi e, soprattutto, sminuire la mia azione politica. Questa volta, però, si è passato il segno: non ho infatti mai riportato alcuna condanna, né penale né civile, sicché accostare il mio nome alla categoria dei condannati è pura mistificazione. Ho dato pertanto mandato ai miei legali di perseguire nelle opportune sedi l’autore di questa affermazione”. lo afferma Armando Cesaro, ex capogruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania.

“E’ triste che si cerchi di camuffare i fallimenti politici propri e la responsabilità del disastro della coalizione di cui si è pretesa la guida, dietro giudizi gratuiti, avventati e diffamatori, dietro la logica dei portatori della verità e moralità assoluta, esercizio logoro e consunto”, conclude Cesaro.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti