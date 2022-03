Napoli, Osimhen si scatena nella ripresa: battuto l’Udinese, agganciato il Milan in vetta

109 Visite

Dopo un primo tempo un po’ in affanno, chiuso in svantaggio grazie a una perla di Deulofeu, il Napoli si aggrappa con forza al suo campione e trova i gol partita: Victor Osimhen nella ripresa si abbatte sull’Udinese, due gol (assist di Rui e Di Lorenzo) per portare gli azzurri da 0-1 a 2-1. Espulso Pablo Mari per gli ospiti nel finale. In attesa di Cagliari-Milan di stasera, Napoli in testa a quota 63 insieme ai rossoneri.













