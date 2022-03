San Marcellino, mattone selvaggio: altro sequestro

94 Visite

Non si fermano i controlli posti in essere dalla Polizia Locale di San Marcellino diretta dal

Comandante Colonnello Antonio Piricelli, che sta usando fermezza e pugno duro nella lotta

al “ MATTONE SELVAGGIO “ e a reati in materia di edilizia. Messe in campo una

serie di attività finalizzate al controllo di tali reati, intensificati i controlli dei cantieri edili, dopo i numerosi sequestri eseguiti nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia Locale hanno accertato che in una località destinata a zona agricola è stata

realizzata una struttura su tre livelli. Dagli accertamenti di rito e dalla documentazione è emerso che il cespite realizzato con permesso di costruire presentava una serie di difformità in relazione al titolo edilizio ottenuto per tale corpo di fabbrica. Dagli

approfondimenti della documentazione è stato accertato che la struttura di una grandezza di circa 300 mq non aveva i necessari requisiti previsti dal DPR 380/2001 ed essendo privo delle necessarie autorizzazioni la Polizia Locale ha proceduto al sequestro di Polizia Giudiziaria. Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria.













