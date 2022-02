Marano, droga: l’ultimo blitz. Greco ai domiciliari: è il papà del giovane in carcere con l’accusa di duplice omicidio

527 Visite

Detenzione e spaccio di stupefacenti aggravato. E’ questo il reato ipotizzato dagli inquirenti nei confronti di Franco Greco, uno dei tre fermati durante un blitz dei giorni scorsi della polizia e della Guardia di Finanza. Greco, 68 anni, è finito in manette assieme a un altro complice. In una villa di via Castel Belvedere, popolosa frazione periferica di Marano, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre cento chili di droga, hashish in particolare, diviso in blocchi e rinvenuto in un’auto e in una pertinenza della struttura. Il nome di Greco, residente a Marano, è già noto alle forze dell’ordine: l’uomo, infatti, è già stato condannato, sempre per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un’altra inchiesta. Già condannato, era in attesa (a piede libero) del giudizio della Cassazione quando è stato fermato nell’immobile di via Castel Belvedere. Dopo l’interrogatorio di garanzia, Greco è stato sottoposto ai domiciliari fuori regione.

L’uomo, da quanto si apprende, è il padre di Giuseppe, il 27 enne di Marano finito in manette con l’accusa di duplice omicidio. Il giovane era balzato alle cronache per aver inseguito e ucciso due rapinatori di Sant’Antimo, che nei pressi della sua abitazione – a poche centinaia di metri da via Castel Belvedere – gli avevano sottratto un Rolex sotto la minaccia delle armi. Giuseppe Greco era a bordo di una Smart quando raggiunse i due banditi – entrambi in sella a uno scooter – all’altezza di via Antica Consolare Campana. Secondo la ricostruzione dei magistrati di Napoli nord li avrebbe affiancati e provocato (con un impatto laterale) la loro caduta determinandone il decesso. I due rapinatori morirono sul colpo.













