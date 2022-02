VOLLA, SON TUTTE BELLE LE PERIFERIE DEL MONDO

75 Visite

Son tutte “belle” le periferie del mondo!…

Ormai non fa più notizia il degrado delle periferie, ma se poi si tratta di quella parte più estrema di un centro abitato, o meglio di quelle strade che dividono il territorio tra due comuni, ecco che lì si arriva nella terra di nessuno.

Come nel caso di via Tamburriello a Volla che in passato già aveva attratto la nostra attenzione in riferimento alla “Variante della discordia” https://www.terranostranews.it/2016/09/03/volla-la- variante-della-discordia-al-piano-urbanistico-lintervista-ad-ernesto-russo/).

Oggi quella “strada” ritorna di attualità per una iniziativa della Fondazione Angelo Vassallo-Volla, la quale, con un protocollo-pec datato 21.02.c.m. indirizzato al Sindaco Giuliano di Costanzo, chiede di far luce sul perché quella strada di confine con il Comune di Casalnuovo di Napoli continua ad essere abbandonata a sé stessa. Con tutto ciò che ha dalla sua parte due verbali di sopralluogo da parte della Polizia Municipale locale, che confermano il degrado strutturale già denunciato dai residenti da più decenni; e non a caso, nell’ormai lontano 2006, ci fu una raccolta di firme degli stessi residenti per denunciare il degrado e le pessime condizioni strutturali, ma le varie amministrazioni continuano a snobbare ogni loro richiesta.

In primis quella di mettere fine alla sosta selvaggia di auto sui marciapiedi e di intralcio alla

circolazione attraverso normali controlli da parte della Polizia Municipale, come normalmente avviene per le vie del centro. La politica si ricorda di quella parte di Volla solo nel periodo delle elezioni e per usare la stessa solo come bacino di voti con false promesse: “Via Tamburriello non resterai mai più sola”, giganteggiava uno striscione all’ingresso della stessa su via Filichito durante la campagna elettorale del 2007, ma poi dopo i voti… arrivederci e grazie alle prossime! Oppure come spesso capita, per buttare fumo negli occhi ai “ribelli”, i politici si aggrappano al grande progetto che hanno per l’appunto sia per via Filichito e sia per via Tamburriello, e su cui ormai ci marciano politicamente dalla Prima Repubblica.

L’unico politico che si occupò seriamente di via Tamburriello presentando un’interrogazione in Consiglio Comunale nell’estate del 2011 fu il compianto Agostino Navarro, prematuramente strappato alla vita da un’onda maledetta nell’estate del 2017 mentre si trovava sugli scogli a godersi qualche giorno di meritato relax tra studio, lavoro e la sua amata politica; con l’intento di salvaguardare i diritti di una intera comunità e non solo il proprio elettorato, o interessi personali.

E proprio per questo la Fondazione Vassallo-Volla, in primis nella persona del referente

territoriale Ernesto Russo, ha avanzato anche la richiesta di dedicare proprio via Tamburriello al compianto concittadino, come si legge nella stessa nota indirizzata al Sindaco di Volla: “Detto questo, ne approfittiamo per proporre di intitolare via Tamburriello alla memoria del compianto Agostino Navarro, già consigliere comunale e assessore, come atto di riconoscenza per il suo impegno a favore di via Tamburriello, con la già citata interrogazione comunale, e soprattutto sempre pronto ad ascoltare gli ultimi.”

Dopo anni di assoluto abbandono, tra false promesse e inutili sopralluoghi, sarebbe bello e

importante per il vivere civile dare una svolta a quella terra di nessuno.

Speriamo che questa volta arrivino risposte concrete, e non solo demagogia politica come al solito, conclude Russo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS