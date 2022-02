Guerra in Ucraina, in Italia rischio inflazione e 4 miliardi di consumi in meno

67 Visite

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia potrebbe avere un impatto rilevante sull’economia italiana. In particolare, il maggior costo delle materie prime importate e dell’energia potrebbe portare il tasso di inflazione a toccare il 6% nel 2022, determinando minori consumi per 4 miliardi di euro. A stimarlo è un’analisi di Confesercenti. Secondo Confesercenti, in seguito all’avvio delle operazioni militari, i prezzi dell’energia hanno registrato un ulteriore rimbalzo, con quotazioni che rispetto a inizio d’anno segnano ora aumenti del 27% per il petrolio e del 52,4% per il gas.

Una spinta al rialzo che si estende anche al grano, il cui prezzo è aumentato dell’11%. E l’accelerazione dell’inflazione, a sua volta – sottolinea Confesercenti – causerà un impatto anche sui tassi bancari, con un aggravio che potrebbe arrivare a costare alle imprese 5 miliardi di euro già il prossimo anno.

Notevole – prosegue Confesercenti – anche l’impatto sui consumi, il cui recupero è già sotto le attese a causa dell’effetto della quarta ondata della pandemia: a fine 2022 saremo ancora 62 miliardi di euro sotto i livelli pre-Covid e la corsa dell’inflazione rischia di costare 4 miliardi di minore crescita della spesa delle famiglie quest’anno e 11 miliardi nel triennio, al netto delle spese energetiche, che tra bollette e carburanti sono sostanzialmente non comprimibili.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS