Finalmente torna a vincere la Virtus Bava Pozzuoli, che conquista il derby contro il Forio Basket dopo due tempi supplementari. Vittoria di squadra e di carattere, con la gara che termina 91-90: una sfida equilibrata e aperta fino all’ultimo secondo.

È Forio a realizzare i primi due punti del derby, ma subito Pozzuoli risponde con due punti di Murabito. Al 3’ gli isolani si portano in vantaggio con una tripla di Grilli, la Virtus combatte e si riporta in parità al 9’ con un canestro di Gaye. È ancora Grilli a realizzare da tre e il primo quarto termina 14-17 per gli isolani. Nel secondo periodo, dopo i primi due minuti di sofferenza, Pozzuoli si riprende con grinta grazie ai due punti di Gaye. Al 14’ la Virtus torna in vantaggio con un canestro di Potì, poi i quattro punti consecutivi di Gaye portano i puteolani a +7 al 18’. Gallo segna il +9 e il secondo quarto si chiude 37-30. Dopo l’intervallo lungo Pozzuoli passa a +11 con i canestri di Potì e Mehmedoviq, però al 21’ inizia la rimonta di Forio che si porta fino al -5. Al 22’ Mehmedoviq realizza la tripla, ma di nuovo gli isolani scendono a -2 con Caceres. La Virtus risponde con la tripla di Potì, ma Forio non demorde e recupera passando in vantaggio al 27’. Il terzo quarto termina 49-53. All’inizio di quello che sarebbe dovuto essere l’ultimo periodo Pozzuoli ritorna subito in parità e la gara procede con equilibrio. Al 35’ è Potì a riportare i gialloblu in vantaggio con una tripla, ma Forio resta con il fiato sul collo e al 40’ il punteggio è 66-66. L’inizio del primo supplementare vede gli ospiti in vantaggio, ma Potì, Mehmedoviq e Gaye ribaltano il parziale. Tutto sfuma con una tripla ospite al 44’ e il 75-75 determina un secondo supplementare. Al 45’ Pozzuoli è in vantaggio, ma poco dopo di nuovo Forio torna a pareggiare. Al 47’ arriva la tripla di Gallo, ma al 49’ è tutto da rifare. Poi Gallo va in lunetta e fa due su due, lo stesso fa Orsini. La vittoria dei gialloblù è nelle mani di Potì e Gaye che non sbagliano i liberi e la vittoria è della Virtus Pozzuoli per 91-90.

VIRTUS BAVA POZZUOLI-FORIO BASKET 91-90d2ts

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Potì 29 (5/7, 5/8) Gallo 18 (4/9, 1/4), Gaye 12 (5/6, 0/2), Murabito 11 (5/8, 0/10), Mehmedoviq 11 (4/8, 1/2), Thiam 7 (3/3, 0/0), Cagnacci 3 (0/1, 1/2), Longobardi (0/0, 0/2), Caresta (0/0, 0/3), Sequani ne. All. Tagliaferri

FORIO BASKET: Hadzic 28 (8/16, 2/6), Hadzic 28 (8/16, 2/6), Grilli 19 (3/6, 3/11), Orsini 14 (3/8, 1/5), Milosevic 11 (4/10, 1/5), Caceres 10 (4/7, 0/0), Antonaci 4 (2/5, 0/0), Ciarpella 4 (0/0, 1/3), Nafea, Iannello (0/1, 0/0), Capezza ne. All. Marinelli

ARBITRI: Scarfò-Riggio

NOTE Parziali: 14-17, 37-30, 49-53, 66-66, 75-75. Tiri liberi: Pozzuoli 15/22 – Forio 18/30. Rimbalzi: Pozzuoli 52 (Gaye 15) – Forio 49 (Milosevic 13). Usciti per 5 falli: Thiam (P), Milosevic (F).

Martina Costantino Area Comunicazione Virtus Pozzuoli