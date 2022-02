UCRAINA, SI COMBATTE A KIEV. ARTIGLIERIA RUSSA SULL’OSPEDALE PEDIATRICO: MORTO UN BAMBINO

333 Visite

Ore 21.56 – L’Unione europea chiude lo spazio aereo verso Mosca. Ore 21.51 – Londra: «isolare completamente la Russia»

Il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un colloquio telefonico hanno concordato l’isolamento della Russia. «Il primo ministro ha parlato questa sera con il presidente ucraino Zelensky. I leader hanno concordato sulla necessità che la comunità internazionale isoli la Russia completamente diplomaticamente e finanziariamente», afferma una nota di Downing Street. Ore 21.30 – Artiglieria russa sull’ospedale pediatrico: un bambino ucciso

Il blog The Kyiv Independent riporta la notizia di un attacco di artiglieria russa contro l’ospedale pediatrico oncologico Okhmatdyt a Kiev: un bambino sarebbe rimasto ucciso. Cinque i feriti tra cui tre bambini. Testimoni oculari hanno riferito che la città è sotto il fuoco dei missili. Ore 20.30 – Manifestazioni in Russia: 3.050 arrestati

Sono proseguite anche oggi le manifestazioni contro la guerra anche nelle città della Russia. Secondo le organizzazioni pacifiste la polizia ha arrestato complessivamente 3.050 persone in 34 città russe.

Ore 20.15 – Abramovich lascia la gestione del Chelsea

L’oligarca russo Roman Abramovich ha annunciato di aver consegnato la gestione del club di calcio Chelsea, di cui è proprietario, ad amministratori fiduciari della fondazione benefica dello stesso club. Lo riporta una nota della società. Abramovich è tra i personaggi vicini a Putin e colpito dalle sanzioni decise da Londra contro Putin.

Ore 20 – Telefonata tra Zelensky e papa Francesco

Papa Francesco «ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente Volodymyr Zelenskyi», informa l’ambasciata dell’Ucraina presso la Santa Sede: «Il Santo Padre ha espresso il suo più profondo dolore per i tragici eventi che stanno avvenendo nel nostro Paese». Lo stesso presidente ucraino ha scritto sul suo profilo Twitter: «Ho ringraziato papa Francesco per la sua preghiera per la pace in Ucraina e un cessate il fuoco. Il popolo ucraino sente il sostegno spirituale di Sua Santità».

Ore 19.30 – Biden: «Alternativa a sanzioni è terza guerra mondiale»

«L’alternativa all’imposizione di dure sanzioni alla Russia sarebbe la terza guerra mondiale». Lo afferma Joe Biden in un’intervista. «Ci sono due opzioni – ha sottolineato Biden, in un’intervista al podcaster Brian Tyler Cohen – Iniziare la Terza guerra mondiale, andare alla guerra con la Russia, in sostanza. O far sì che il Paese che agisce contro la legge internazionale finisca per pagare un prezzo per quello che ha fatto».

Ore 19.15 – Berlino conferma: missili e armi anticarro a Kiev

Dal governo tedesco è arrivata la conferma che Berlino invierà armi all’Ucraina. Si tratterà in particolare di una fornitura di 1.000 dispositivi anticarro e 500 missili terra-aria Stinger. «L’attacco russo all’Ucraina – ha detto il cancelliere Scholz – segna una svolta. Minaccia il nostro intero ordine del dopoguerra. In questa situazione è nostro dovere sostenere l’Ucraina contro l’armata russa c













