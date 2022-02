Marano, lutto negli ambienti scolastici: morta la professoressa Napolano

264 Visite

La comunità scolastica maranese si stringe dolcemente al ricordo della Prof.ssa Angelina Napolano, docente di lettere per anni all’ I.C. I Socrate-Mallardo. Stamattina ci ha lasciato dopo una lunga malattia la prof.ssa Angelina Napolano, che per anni ha eruditi i giovani maranesi con grande professionalità, capacità e competenze. La Docente era vedova di Paolo Dì Maro volto conosciuto a Marano, morto pochi mesi fa per Covid.

La professoressa Napolano persona sensibile, preparata e dì grande empatia con gli allievi ha lasciato un ricordo indelebile nei cuori dei colleghi, degli alunni e di tutto il personale dell’ Istituto Socrate-Mallardo, che la ricordano con dolcezza e affetto. I funerali si svolgeranno domani Domenica 27 febbraio 2022 alle ore 9,45 nella chiesa San Immacolata via S. Rocco Marano di Napoli.

Michele Izzo.













