Giugliano, Ferraro alla vigilia del match con il Carbonia: “Abbiamo entusiasmo”

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“I ragazzi sono tranquilli. E’ normale e fisiologico andare incontro a certi momenti nel calcio, soprattutto se un gruppo porta avanti un percorso come il nostro. Io non vedo una squadra meno brillante, siamo un po’ più sporchi questo è vero, ma sapevo che sarebbe stata una parentesi da affrontare. Abbiamo entusiasmo, fiducia, stiamo recuperando la forma migliore. Non abbiamo giocato per oltre quaranta giorni causa Covid e abbiamo ripreso il torneo con tutte le squadre più forti di questo campionato. La settimana scorsa abbiamo disputato tre partite, con una solo sconfitta immeritata contro la Cynthialbalonga. Non sono preoccupato, perché vedo i ragazzi lavorare giorno dopo giorno, anzi è un piacere vederli lavorare per serietà, professionalità e abnegazione. Dobbiamo essere consapevoli che non può esistere un percorso privo di difficoltà”.

L’allenatore ha poi continuato: “L’ho detto spesso, lo ripeto: i campionati si vincono a maggio non a febbraio. Il torneo è lungo e il nostro girone è uno dei più complessi sia per forza dell’avversario che per derby che per trasferte. La chiave per arrivare fino alla fine è l’equilibrio e la serenità. Stiamo lavorando per ottenere qualcosa di storico, serve lucidità. Non facciamoci ingannare dalla classifica. Il Carbonia verrà qui con spensieratezza e nulla da perdere. Suazo è un allenatore bravo che ha idee. L’errore sarebbe sottovalutare l’avversario, ma non sarà così. Vogliamo tornare a vincere davanti al nostro pubblico. Non ci sarà Scaringella, out per un problema muscolare”.













