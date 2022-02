80 Visite

Tragedia a Giugliano. Un uomo dell’età di 67 anni si sarebbe suicidato lanciandosi dal quinto piano di una palazzina. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. I fatti tra via Veneto e via Gramsci. Seguono ulteriori aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS