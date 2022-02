Pozzuoli, rapina al ristorante Punto Nave: banditi (armi in pugno) via con l’incasso

110 Visite

Ieri sera verso le 23 a Pozzuoli, in località Monteruscello, i Carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti presso il ristorante “Punto Nave” in via libero bovio. Poco prima alcuni soggetti con volto travisato e armati di pistole e fucili sono entrati all’interno del locale, hanno preso i soldi custoditi all’interno della cassa e si sono fatti consegnare dai clienti presenti denaro e gioielli. Usciti dal locale, uno dei rapinatori ha esploso un colpo di fucile all’indirizzo di un’auto parcheggiata infrangendo il vetro del finestrino posteriore sinistro. I malviventi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sopralluogo effettuato dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli. Indagini in corso.













