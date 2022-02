Caso Arzano, per ora la camorra batte lo Stato

96 Visite

La camorra più forte dello Stato: mentre l’Acer latita e le denunce giacciono in attesa di qualche provvedimento, il clan Monfregolo “sfratta” i residenti abusivi. Dopo le minacce del clan al capo della locale Biagio Chiariello, è arrivato in città il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra che ha annunciato a breve la convocazione in Antimafia. Al comandante la solidarietà della sindaca Cinzia Aruta, della Giunta comunale, delle associazioni, della CGIL, dei consiglieri di maggioranza e opposizione. Dopo le minacce al colonnello Chiariello da parte di esponenti del clan della 167, non si è fatta attendere la risposta delle istituzioni che dopo aver partecipato alla manifestazione anticamorra di qualche giorno fa a Frattaminore, hanno fatto visita al comandante della Polizia locale. Sul tavolo del presidente della Commissione Antimafia, le ultime vicende relative all’occupazione abusiva di alloggi popolari nel rione della 167, delle sparatorie, degli omicidi e pestaggi tra le varie anime del cartello Monfregolo- Cristiano ormai spaccato in due tronconi. Il presidente Morra ha anche voluto incontrare la sindaca Aruta per chiedere di non lasciare solo il comandante Chiariello, impegnandosi ad attivare tutti i canali istituzionali affinché il Prefetto di Napoli e i vertici delle varie forze di polizia, possano finalmente fare luce sugli accadimenti criminali di questi mesi. Le minacce a Chiariello sarebbero il preludio delle operazioni della Polizia locale che hanno consentito di scoprire e denunciare diversi soggetti, presumibilmente legati al nuovo clan e occupavano abusivamente alcuni alloggi popolari nel rione della 167 di via Colombo. Azioni di controllo che avrebbero scatenato l’ira di alcuni affiliati e familiari che avrebbero proferito frasi dal tono poco amichevole riferendosi alle attività anticamorra messe in atto qualche anno fa dallo stesso Chiariello a Frattamaggiore – dove oggi insieme a Frattaminore è diventato terreno di guerra tra il clan Monfregolo-Alterio e i Cristiano-Mormile-. Ma alcuni esponenti di primo piano dei Monfregolo, non contenti, avrebbero anche inseguito a bordo di una panda il comandante Chiariello fino all’esterno del comando di via Ferrara. A schierarsi con Chiariello e chiedere l’intervento del Prefetto e del ministro dell’Interno Lamorgese, anche la CGIL e del mondo delle associazioni. Intanto, ad oggi un solo dato appare essere drammaticamente certo: aldilà delle denunce per occupazione abusiva di alloggi, gli unici ad essere risusciti mettere fuori di casa quelli che prima occupavano le case, sono gli appartenenti al clan Monfregolo.













