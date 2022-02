POZZUOLI: picchia la compagna incinta in strada ma i passanti chiamano il 112. 27enne arrestato dai carabinieri

142 Visite

La gravidanza della compagna non ha fermato la mano violenta di un 27enne di Pozzuoli, operaio già noto alle forze dell’ordine ora in carcere. I carabinieri della stazione puteolana l’hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo un intervento richiesto al 112 da alcuni passanti che hanno assistito all’aggressione in strada.

L’ha presa a pugni, a morsi e minacciandola l’ha colpita a calci. Forse la gelosia dietro una violenza che non ha risparmiato nemmeno un pancione di 8 settimane.

I militari hanno bloccato il 27enne e in manette lo hanno tradotto al carcere di Poggioreale.

Fortuna ha voluto che il feto non subisse problemi ma per la donna ci vorranno 7 giorni per riprendersi dalle lesioni. Quando i carabinieri l’hanno ascoltata, ha raccontato di episodi simili mai denunciati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS