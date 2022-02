Conte sul caso Di Maio e la crisi 5 Stelle: “Basta guerre di logoramento”

89 Visite

Non possiamo tollerare “guerre di logoramento”. Così Giuseppe Conte commenta le tensioni con Luigi Di Maio. L’ex premier promette un momento di confronto, ma osserva: “La forza del M5s è di non cedere al correntismo della vecchia politica. Nessuno deve sentirsi indispensabile, nemmeno io”. E aggiunge: “Io sono qui per costruire e rilanciare il Movimento, non ho mai lavorato per distruggere e provocare divisioni”.

Il dialogo con Salvini sul Colle? “Non significa sotterfugi né accordi inconfessabili”, risponde Conte in un’intervista a La Stampa. Sul terzo mandato, “decideranno gli iscritti al Movimento”. E ancora: “Credo che una legge proporzionale sia lo strumento più efficace per interpretare la fase politica”.