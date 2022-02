La voce del cittadino. “Mia moglie, due dosi Sputnik, ora gliene chiedono altre tre”

165 Visite

Gentile direttore, sono appena diventato novax. Siamo rientrati dall’estero, ho portato mia moglie – vaccinata in Russia con Sputnik – al centro vaccinale in Italia. Le hanno detto che, siccome sono passati 200 giorni anziché 180, ora necessita di fare altre tre dosi. Dov’è la scienza? Voi fareste cinque dosi in un anno? Mia moglie non vuole farle e io sono d’accordo con lei.

