Addio green pass e mascherine, in Danimarca è liberi tutti

I danesi non ne vogliono più sapere di green pass e mascherine. Accolgono con assoluta convinzione la scelta del governo di annullare (dal primo febbraio) tutte le restrizioni legate al Covid, green pass compreso. «La trovo perfetta come decisione, parliamo ormai di una normale influenza. Vanno protette le persone che sono più a rischio ma non tutta la popolazione dev’essere rinchiusa», dichiara il 61enne Torbin, al termine del suo turno di lavoro nel centro di Copenaghen. Alla domanda se non tema nuove ondate, non mostra dubbi. «Assolutamente no, non possono esserci più contagi di quelli che abbiamo oggi», spiega. E come lui la pensano in tanti. Soprattutto i giovani. Che hanno pagato il prezzo più caro di questa crisi sanitaria che presto si è trasformata in una crisi sociale.













