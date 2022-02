Eco-compattatore “Mangiaplastica”: 28mila euro al Comune di Vico Equense

123 Visite

C’è anche la Città di Vico Equense tra i beneficiari del Programma Sperimentale “Mangiaplastica”. Il Comune della penisola sorrentina è tra i beneficiari del contributo del Ministero per la Transizione Ecologica per l’acquisto di eco-compattatori.

Il Decreto ha assegnato poco più di 853 milioni di euro per riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici. L’obiettivo è quello di migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

La graduatoria individua i beneficiari del contributo per l’anno 2021 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il Comune di Vico Equense è stato ammesso al finanziamento di € 28.426,00 che serviranno per l’acquisto di un eco-compattatore ad alta capacità. A breve il Ministero provvederà all’erogazione di una prima tranche del finanziamento, che servirà per l’acquisto del macchinario e l’installazione del macchinario.

“Questo nuovo macchinario sarà utile per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet e per contenere la produzione di rifiuti in plastica. E’ in grado di riconoscerle in modo selettivo e ridurne il volume favorendone il riciclo. Abbiamo partecipato al bando e, grazie all’ottimo lavoro degli uffici preposti, siamo riusciti ad ottenere il finanziamento”, ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello.













