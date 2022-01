ULTIM’ORA MARANO. ABUSI EDILIZI, NOTIFICATA ORDINANZA DI CHIUSURA AL PANIFICIO PANIMER

452 Visite

L’ufficio attività produttive del Comune, attraverso gli agenti della polizia municipale di Marano, che hanno seguito l’iter urbanistico della vicenda e relazionato all’ufficio tecnico, ha notificato un’ordinanza di chiusura dell’attività denominata Panimer, il noto panificio ubicato in via San Rocco.

La chiusura viene imposta sulla scia di due ordinanze di demolizione (per abusi edilizi rilevati dalla municipale) sottoscritte dall’ufficio tecnico comunale. Il gestore dovrà dunque chiudere, nell’arco di qualche ora o comunque in un lasso di tempo necessario per rimuovere la merce deperibile.

Dovrà poi rimuovere gli abusi rilevati (un deposito e una tettoia) e presentare ai competenti uffici comunali una nuova Scia, ovvero una segnalazione certificata di inizio attività.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS