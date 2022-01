Di Fenza, Capogruppo in Consiglio regionale:”Patto sicurezza svolta per la città, supporto anche per l’area Nord”

110 Visite

“Il patto ‘per la promozione e l’attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo di Napoli’ – siglato questa mattina, oltre che dal titolare del Viminale, dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dal Prefetto della città partenopea, Claudio Palomba – è un fantastico segnale di svolta per la nostra città”. Lo ha detto in una nota, il Capogruppo in Regione dei Moderati, Pasquale Di Fenza.