Il presidente della Corte d’appello di Napoli: “La camorra dilaga e i processi di prescrivono, emergenza senza fine”

«La situazione nel distretto giudiziario non è migliorata. Questa è la mia settima inaugurazione dell’anno giudiziario, ma sono costretto a ripetere sempre le stesse cose perché le risorse destinate al distretto continuano ad essere del tutto squilibrate». Lo ha affermato questa mattina il presidente della Corte d’Appello di Napoli, Giuseppe de Carolis di Prossedi – Abbiamo un numero di pm 107 solo a Napoli, e i giudici penali in organico circa 240, quando dovrebbero essere almeno il doppio. Non si riesce a star dietro al lavoro degli uffici, e in appello le cose vanno peggio, appena 39. Tutte le sentenze penali di primo grado vanno a ricadere in questo collo d’imbuto. Così i processi continuano a durare tanto e si finisce con lo schiantare contro il muro della prescrizione».













