CAFFÈ ESPRESSO ITALIANO, LEGA CAMPANIA: “CANDIDATURA A PATRIMONIO IMMATERIALE DELL’UMANITÀ NATA GRAZIE A SOSTEGNO CONVINTO DELLA LEGA”*

59 Visite

Napoli 20 gennaio 2022 – “Ringraziamo il sottosegretario del MIPAAF Gian Marco Centinaio per il convinto sostegno alla richiesta di candidatura del caffè espresso italiano come patrimonio immateriale dell’UNESCO. Un riconoscimento importante anche per il caffè espresso napoletano che si è saputo distinguere nel mondo grazie alla manualità partenopea, per la tostatura, la macinatura oltre che per la valorizzazione di aziende campane di eccellenza. A Napoli il caffè è un vero e proprio gesto di amore e di convivialità”. Così in una nota i dirigenti campani della Lega.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS