La cazzimma. Marano, il Comune piange miseria, la città è al buio ma Battagliese (giorno e notte) è illuminato a festa e nessuno lo utilizza. Evviva i commissari!

Il Comune piange miseria da mani a sera. Il Comune non hai soldi per buche, perdite idriche; il Comune non si accorge che la differenziata va a rotoli; il Comune non riesce ancora a garantire la pubblica illuminazione. Il bando, per sei mesi, sarebbe stato espletato ma ora chissà quanto tocca attendere. Eppure Palazzo Battagliese, altra struttura abbandonata al proprio destino nonostante i soldi spesi, gli annunci e i contro annunci, è illuminato a festa. Evviva i commissari, evviva i fantastici tecnici del Comune. Evviva!













