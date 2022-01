Vaccino obbligatorio, casi avversi e indennizzi. Cassese: “Si potrà chiedere risarcimento allo Stato, non vi è dubbio”

350 Visite

A proposito di Costituzione, Sabino Cassese ha risposto alle domande di Concita De Gregorio e David Parenzo nel corso della puntata “In Onda” su La7., cercando di fare chiarezza su cosa dovrà fare lo Stato nei casi di gravi effetti collaterali nelle persone che adesso saranno obbligate a ricevere il vaccino anti-Covid. “ Le responsabilità di eventuali effetti avversi sono decisamente a carico dello Stato. Questi interventi rispondono a 3-4 provvedimenti fondamentali, che sono i trattamenti sanitari obbligatori, che sono legittimi se previsti dalla legge “, afferma nel corso dell’intervista.