Camaldoli, riapre al traffico veicolare via Guantai ad Orsolone

Riapre nuovamente al traffico veicolare Via Guantai ad Orsolone ai Camaldoli. Il 5 ottobre a seguito di una forte pioggia, la strada fu interdetta al traffico. Una voragine aveva imposto lo stop alla circolazione delle auto. Gli interventi manutentivi sono stati effettuati dall’Abc, l’azienda idrica speciale del Comune di Napoli, che stamattina, in tempi record, ha ripristinato il tratto stradale con la posa della pavimentazione e la ristrutturazione delle mura di contenimento. “Si ritorna finalmente alla normalità, siamo tutti soddisfatti per l’impegno di Abc, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Cosenza e del Sindaco Manfredi” – dice il Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza, che stamattina, ha presenziato alla riapertura della strada, insieme a Carlo Migliaccio Consigliere Comunale di Napoli e Salvatore Passaro, Consigliere dell’VIII Municipalità. “La riapertura di questo importante tratto di strada, prima delle festività natalizie, mostra celerità ed efficienza nell’azione amministrativa dell’Esecutivo Manfredi” – prosegue Di Fenza capogruppo in regione dei Moderati. “Ora auspichiamo in interventi strutturali che non mettano più a rischio l’incolumità dei residenti dei Camaldoli, siamo certi che con Manfredi ci saranno.” – conclude il Consigliere Regionale.













